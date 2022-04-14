Pinto (PINTO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pinto (PINTO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pinto (PINTO) Information Pinto is low volatility money built on Base. The term stablecoin gives people the wrong idea. Whereas sufficiently collateralized stablecoins are in fact stable coins, they are not money. Money has endogenous value. Money is volatile in nature. Our goal is to create money with endogenous value because of its censorship resistance, capital efficiency, and low volatility. Pinto is not intended to create perfect stability. The stablecoin trilemma clearly states that censorship resistance and capital efficiency (i.e., low carrying costs) come at the cost of ideal price stability. However, there is certainly some sufficiently low level of volatility below which a censorship-resistant money with competitive carrying costs would compete with centralized stablecoins. Stablecoin out. Low volatility money in. Officiel hjemmeside: https://pinto.money/

Pinto (PINTO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pinto (PINTO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.98M $ 10.98M $ 10.98M Samlet udbud $ 10.93M $ 10.93M $ 10.93M Cirkulerende forsyning $ 10.93M $ 10.93M $ 10.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.98M $ 10.98M $ 10.98M Alle tiders Høj: $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 Alle tiders Lav: $ 0.343824 $ 0.343824 $ 0.343824 Nuværende pris: $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Få mere at vide om Pinto (PINTO) pris

Pinto (PINTO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pinto (PINTO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PINTO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PINTO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PINTO's tokenomics, kan du udforske PINTO tokens live-pris!

PINTO Prisprediktion Vil du vide, hvor PINTO måske er på vej hen? Vores PINTO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

