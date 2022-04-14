PinkSale (PINKSALE) Tokenomics Få vigtig indsigt i PinkSale (PINKSALE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PinkSale (PINKSALE) Information PinkSale is a protocol aiming to provide users with the capabilities to launch their own token and create their own initial token sale. No code required, simply navigate through our terminal and design your own token and token launch within a few clicks. Officiel hjemmeside: https://www.pinksale.finance/ Køb PINKSALE nu!

PinkSale (PINKSALE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PinkSale (PINKSALE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 32.22M $ 32.22M $ 32.22M Samlet udbud $ 100.00K $ 100.00K $ 100.00K Cirkulerende forsyning $ 100.00K $ 100.00K $ 100.00K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 32.22M $ 32.22M $ 32.22M Alle tiders Høj: $ 392.65 $ 392.65 $ 392.65 Alle tiders Lav: $ 47.52 $ 47.52 $ 47.52 Nuværende pris: $ 322.25 $ 322.25 $ 322.25 Få mere at vide om PinkSale (PINKSALE) pris

PinkSale (PINKSALE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PinkSale (PINKSALE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PINKSALE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PINKSALE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PINKSALE's tokenomics, kan du udforske PINKSALE tokens live-pris!

PINKSALE Prisprediktion Vil du vide, hvor PINKSALE måske er på vej hen? Vores PINKSALE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PINKSALE Tokens prisprediktion nu!

