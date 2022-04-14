Picasso (PICA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Picasso (PICA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Picasso (PICA) Information Picasso is a DeFi infrastructure-focused Layer 1 protocol designed to address the challenges of cross-chain interoperability and security. It achieves this by extending the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol to connect multiple ecosystems, including Solana, Ethereum, Cosmos, and Polkadot. Picasso functions as a cross-ecosystem IBC hub, enabling secure asset transfers and facilitating the cross-pollination of assets, builders, and communities between these networks. The project also introduces a Generalized Restaking Layer, allowing users to enhance the security of various blockchain networks by restaking assets across multiple Proof-of-Stake (PoS) systems. Officiel hjemmeside: https://www.picasso.network/ Hvidbog: https://docs.picasso.network/ Køb PICA nu!

Picasso (PICA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Picasso (PICA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 223.50K $ 223.50K $ 223.50K Samlet udbud $ 9.97B $ 9.97B $ 9.97B Cirkulerende forsyning $ 9.20B $ 9.20B $ 9.20B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 242.19K $ 242.19K $ 242.19K Alle tiders Høj: $ 0.02857193 $ 0.02857193 $ 0.02857193 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Picasso (PICA) pris

Picasso (PICA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Picasso (PICA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PICA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PICA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PICA's tokenomics, kan du udforske PICA tokens live-pris!

PICA Prisprediktion Vil du vide, hvor PICA måske er på vej hen? Vores PICA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PICA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!