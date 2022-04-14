Pharaohs (PHRZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pharaohs (PHRZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pharaohs (PHRZ) Information Pharaohs (PHRZ) is a community-driven crypto project built on the Solana blockchain, offering a deflationary token mechanism to drive long-term value. The project blends accessibility, value growth, and decentralized engagement, with a focus on organic community expansion. It features a high-quality Web3 game where players solve complex puzzles in an immersive pharaoh-themed environment. The game is free to play, offering in-game rewards that can be exchanged for the main token, PHRZ. As the community grows, the token's value rises, incentivizing early adoption and long-term loyalty. Combining fun, education, and tangible utility, Pharaohs aims to deliver a unique experience with sustainable growth for both players and investors. Officiel hjemmeside: https://phrz.io Hvidbog: https://phrz.io/Pharaohs_Whitepaper.pdf Køb PHRZ nu!

Pharaohs (PHRZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pharaohs (PHRZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 44.91K $ 44.91K $ 44.91K Samlet udbud $ 6.40B $ 6.40B $ 6.40B Cirkulerende forsyning $ 4.25B $ 4.25B $ 4.25B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 67.61K $ 67.61K $ 67.61K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Pharaohs (PHRZ) pris

Pharaohs (PHRZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pharaohs (PHRZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PHRZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PHRZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PHRZ's tokenomics, kan du udforske PHRZ tokens live-pris!

PHRZ Prisprediktion Vil du vide, hvor PHRZ måske er på vej hen? Vores PHRZ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PHRZ Tokens prisprediktion nu!

