Pegaxy (PGX) Information Pegaxy is a true play-to-earn mech styled horse racing game, built on the Polygon chain. Pegaxy has two native tokens within its economy, the governance token being Pegaxy Stones (PGX) and Vigorus (VIS) being the utility token of the platform. Players compete for top 3 placement against 11 other racers. Each race has randomised elemental variables which include wind, water, fire, speed and more. Using strategic upgrades, food and skill, players must place in the top 3 to earn the platforms utility token, VIS (Vigorus). Players can race, rent, breed, trade and earn all within the single platform. Officiel hjemmeside: https://pegaxy.io/ Køb PGX nu!

Pegaxy (PGX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pegaxy (PGX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 781.25K $ 781.25K $ 781.25K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 440.49M $ 440.49M $ 440.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Alle tiders Høj: $ 1.051 $ 1.051 $ 1.051 Alle tiders Lav: $ 0.0010692 $ 0.0010692 $ 0.0010692 Nuværende pris: $ 0.00177359 $ 0.00177359 $ 0.00177359 Få mere at vide om Pegaxy (PGX) pris

Pegaxy (PGX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pegaxy (PGX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PGX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PGX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PGX's tokenomics, kan du udforske PGX tokens live-pris!

