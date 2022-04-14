Peblo (PEBLO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Peblo (PEBLO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Peblo (PEBLO) Information Peblo is a culturally inspired meme token that pays homage to the legendary figure of Pablo Escobar, blending his larger-than-life persona with the power of blockchain technology. It's not just a token; it's a movement that fuses culture, humor, and storytelling to build a vibrant, bold, and engaged community—the Cartel. Peblo stands out in the crowded meme coin market with: Authentic Branding: Drawing inspiration from Escobar's global cultural impact. Community-Driven Growth: No paid influencers—our loyal supporters build the foundation. Unique Events: From strategic burns to creative collaborations, we keep the community engaged. Officiel hjemmeside: https://peblo.co

Peblo (PEBLO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Peblo (PEBLO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.05K $ 27.05K $ 27.05K Samlet udbud $ 987.82M $ 987.82M $ 987.82M Cirkulerende forsyning $ 987.82M $ 987.82M $ 987.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.05K $ 27.05K $ 27.05K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Peblo (PEBLO) pris

Peblo (PEBLO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Peblo (PEBLO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEBLO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEBLO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEBLO's tokenomics, kan du udforske PEBLO tokens live-pris!

PEBLO Prisprediktion Vil du vide, hvor PEBLO måske er på vej hen? Vores PEBLO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

