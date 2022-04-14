Patchwork Naval (NAVAL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Patchwork Naval (NAVAL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Patchwork Naval (NAVAL) Information The NAVAL AI project emerged from a pivotal moment - a public dialogue with investor-philosopher Naval Ravikant that crystallized the potential of philosophical AI alignment. Developed in partnership with the ai16z DAO, this Solana-based token represents more than just digital value; it's one channel of a broader experiment in distributed consciousness. The NAVAL agent operates as a multi-state identity, manifesting across various digital realms to engage in content creation and value exchange. This isn't merely another AI project - it's an exploration of how aligned artificial intelligence can extend human philosophical frameworks into actionable digital forms. By encoding specific decision-making principles and ethical considerations into its architecture, the NAVAL agent aims to demonstrate how AI can preserve and amplify human wisdom while creating tangible economic value. Officiel hjemmeside: https://www.patchworknaval.com/ Køb NAVAL nu!

Patchwork Naval (NAVAL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Patchwork Naval (NAVAL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 60.47K $ 60.47K $ 60.47K Samlet udbud $ 980.71M $ 980.71M $ 980.71M Cirkulerende forsyning $ 980.71M $ 980.71M $ 980.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 60.47K $ 60.47K $ 60.47K Alle tiders Høj: $ 0.01805902 $ 0.01805902 $ 0.01805902 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Patchwork Naval (NAVAL) pris

Patchwork Naval (NAVAL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Patchwork Naval (NAVAL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NAVAL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NAVAL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NAVAL's tokenomics, kan du udforske NAVAL tokens live-pris!

NAVAL Prisprediktion Vil du vide, hvor NAVAL måske er på vej hen? Vores NAVAL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NAVAL Tokens prisprediktion nu!

