Pankito (PAN) Information Empower Your Play, Enhance Your Strategy with Pankito The world of Pankito is rich with opportunity, featuring diverse environments where players can unearth hidden treasures and valuable resources through exploration and strategy. Every player has the power to chart their own course, whether by acquiring virtual real estate, selecting the perfect avatar, or utilizing the right tools to achieve their strategic objectives. The Pankito experience is about paving your path to success and enjoying the thrills of an interactive gaming journey. Pankito stands at the forefront of innovative gaming, merging the thrill of play with the satisfaction of strategic growth. With its intuitive design and accessible mechanics, players can quickly immerse themselves in building their virtual dominion. From acquiring virtual assets to customizing characters or leasing virtual space to fellow gamers, Pankito offers a diverse playground for entertainment and strategic development. Step into the world of Pankito and unlock the door to an engaging and potentially rewarding experience—where your skills can pave the way to success and enjoyment Officiel hjemmeside: https://pankito.com/ Køb PAN nu!

Pankito (PAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pankito (PAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 24.50K $ 24.50K $ 24.50K Samlet udbud $ 60.00M $ 60.00M $ 60.00M Cirkulerende forsyning $ 60.00M $ 60.00M $ 60.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 24.50K $ 24.50K $ 24.50K Alle tiders Høj: $ 0.01641343 $ 0.01641343 $ 0.01641343 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00040826 $ 0.00040826 $ 0.00040826 Få mere at vide om Pankito (PAN) pris

Pankito (PAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pankito (PAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PAN's tokenomics, kan du udforske PAN tokens live-pris!

