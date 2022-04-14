Paco ($PACO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Paco ($PACO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Paco ($PACO) Information Paco's coin is 100% penguin-made, with no humans involved—seriously, none. This entire project was conceived in Paco's basement, purely for his own amusement and dreams of world domination. There's no team, no backup, and definitely no accountability. The coin serves no real purpose other than to keep Paco entertained and maybe, just maybe, buy him a golden fish someday. Any updates? Well, they're at the mercy of random internet folks and whatever whim Paco's feeling that day. Officiel hjemmeside: https://paco.army/ Køb $PACO nu!

Paco ($PACO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Paco ($PACO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.91K $ 14.91K $ 14.91K Samlet udbud $ 872.31M $ 872.31M $ 872.31M Cirkulerende forsyning $ 872.31M $ 872.31M $ 872.31M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.91K $ 14.91K $ 14.91K Alle tiders Høj: $ 0.00079732 $ 0.00079732 $ 0.00079732 Alle tiders Lav: $ 0.00001077 $ 0.00001077 $ 0.00001077 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Paco ($PACO) pris

Paco ($PACO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Paco ($PACO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $PACO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $PACO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $PACO's tokenomics, kan du udforske $PACO tokens live-pris!

$PACO Prisprediktion Vil du vide, hvor $PACO måske er på vej hen? Vores $PACO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $PACO Tokens prisprediktion nu!

