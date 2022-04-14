Orbs (ORBS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Orbs (ORBS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Orbs (ORBS) Information Orbs was built to bridge the unoccupied gap between the functionality of a public blockchain with the ironclad security of a private one. In a time where people are trusting major companies less than ever before, those enterprises can, at best, ask users to trust them. By empowering those enterprises with the option of operating on a public blockchain safely, Orbs grants them a major competitive edge in the form of digital guarantees to users: No need to trust when users can simply verify. Officiel hjemmeside: https://www.orbs.com/ Hvidbog: https://www.orbs.com/orbs-position-paper Køb ORBS nu!

Orbs (ORBS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Orbs (ORBS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 88.55M $ 88.55M $ 88.55M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 4.69B $ 4.69B $ 4.69B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 188.95M $ 188.95M $ 188.95M Alle tiders Høj: $ 0.360443 $ 0.360443 $ 0.360443 Alle tiders Lav: $ 0.00469039 $ 0.00469039 $ 0.00469039 Nuværende pris: $ 0.01889423 $ 0.01889423 $ 0.01889423 Få mere at vide om Orbs (ORBS) pris

Orbs (ORBS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Orbs (ORBS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ORBS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ORBS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ORBS's tokenomics, kan du udforske ORBS tokens live-pris!

ORBS Prisprediktion Vil du vide, hvor ORBS måske er på vej hen? Vores ORBS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

