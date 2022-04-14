Opium (OPIUM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Opium (OPIUM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Opium (OPIUM) Information Opium is a decentralized derivative protocol. It offers two products: USDT de-pegging insurance and a fixed interest rate investment product. Officiel hjemmeside: https://www.opium.network/ Køb OPIUM nu!

Opium (OPIUM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Opium (OPIUM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 731.34K $ 731.34K $ 731.34K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 17.53M $ 17.53M $ 17.53M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.17M $ 4.17M $ 4.17M Alle tiders Høj: $ 23.01 $ 23.01 $ 23.01 Alle tiders Lav: $ 0.02197325 $ 0.02197325 $ 0.02197325 Nuværende pris: $ 0.04171481 $ 0.04171481 $ 0.04171481 Få mere at vide om Opium (OPIUM) pris

Opium (OPIUM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Opium (OPIUM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OPIUM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OPIUM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OPIUM's tokenomics, kan du udforske OPIUM tokens live-pris!

OPIUM Prisprediktion Vil du vide, hvor OPIUM måske er på vej hen? Vores OPIUM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

