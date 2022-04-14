OneID (ONEID) Tokenomics Få vigtig indsigt i OneID (ONEID), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OneID (ONEID) Information OneID is your all-access identity pass to the open internet. We're building the identity layer for Web3 — a universal, self-sovereign identity that works across 100+ blockchains. In addition, our OneID SDK & API empowers developers to build on-chain identities with ease. We're committed to simplifying access to diverse networks and managing Web3 identities, thereby improving user convenience. Our focus extends beyond creating on-chain identities; we're passionate about empowering users to explore the digital world effortlessly with a single, universal identity. OneID for all blockchains, all utilities, and all possibilities.

OneID (ONEID) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OneID (ONEID), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M Alle tiders Høj: $ 0.00559682 $ 0.00559682 $ 0.00559682 Alle tiders Lav: $ 0.0016588 $ 0.0016588 $ 0.0016588 Nuværende pris: $ 0.00234306 $ 0.00234306 $ 0.00234306 Få mere at vide om OneID (ONEID) pris

OneID (ONEID) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OneID (ONEID) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ONEID tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ONEID tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ONEID's tokenomics, kan du udforske ONEID tokens live-pris!

ONEID Prisprediktion Vil du vide, hvor ONEID måske er på vej hen? Vores ONEID prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

