OKANE (OKANE) Tokenomics Få vigtig indsigt i OKANE (OKANE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OKANE (OKANE) Information Welcome to the fabulous world of OKANE, where wealth meets wagging tails! Inspired by the Japanese word for "money," OKANE is more than just a meme coin; it’s a celebration of all things cute, quirky, and oh-so-luxurious. Meet our charming mascot, a pampered pup with a flair for the extravagant. With his sparkling collar and stylish shades, this adorable canine knows how to live the high life. Whether he’s lounging in a sun-soaked doggy mansion or attending exclusive puppy parties, our little tycoon embodies the spirit of prosperity and joy. Officiel hjemmeside: http://okanesol.com/ Køb OKANE nu!

OKANE (OKANE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OKANE (OKANE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.49K $ 20.49K $ 20.49K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.49K $ 20.49K $ 20.49K Alle tiders Høj: $ 0.02878866 $ 0.02878866 $ 0.02878866 Alle tiders Lav: $ 0.00011757 $ 0.00011757 $ 0.00011757 Nuværende pris: $ 0.00020441 $ 0.00020441 $ 0.00020441 Få mere at vide om OKANE (OKANE) pris

OKANE (OKANE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OKANE (OKANE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OKANE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OKANE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OKANE's tokenomics, kan du udforske OKANE tokens live-pris!

