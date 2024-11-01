OG Peanut (PEANUT) Tokenomics Få vigtig indsigt i OG Peanut (PEANUT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OG Peanut (PEANUT) Information Peanut (2017 – November 1, 2024), was an eastern gray squirrel rescued by Mark Longo in New York in 2017. He became Mark's pet, best friend, and family member. Peanut was often displayed in videos and became viral on TikTok, Instagram, and the web. On October 30, 2024, Peanut was seized from Mark's home by the New York State Department of Environmental Conservation and was later euthanized. Peanut's death triggered an outcry on social media, backlash from the public, condemnation from lawmakers, and the introduction of legislation aimed at preventing similar incidents in the future. Officiel hjemmeside: https://peanut-hub.com

OG Peanut (PEANUT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OG Peanut (PEANUT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 470.98K $ 470.98K $ 470.98K Samlet udbud $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Cirkulerende forsyning $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 470.98K $ 470.98K $ 470.98K Alle tiders Høj: $ 0.02235476 $ 0.02235476 $ 0.02235476 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00047105 $ 0.00047105 $ 0.00047105 Få mere at vide om OG Peanut (PEANUT) pris

OG Peanut (PEANUT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OG Peanut (PEANUT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEANUT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEANUT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEANUT's tokenomics, kan du udforske PEANUT tokens live-pris!

PEANUT Prisprediktion Vil du vide, hvor PEANUT måske er på vej hen? Vores PEANUT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

