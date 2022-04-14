Ociswap (OCI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ociswap (OCI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ociswap (OCI) Information Ociswap is a decentralised exchange (DEX) being built on the Radix Network. Scheduled to release with the highly anticipated Babylon update, Ociswap features a user-friendly swap environment that provides a fast, smooth and inexpensive trading experience. With a potent combination of concentrated and protocol owned liquidity, Ociswap seeks to deliver a capital-efficient protocol that mitigates the occurrence of impermanent loss. Since its inception in November '21, Ociswap started running extensive community-building campaigns, introduced the intuitive Ociswap cDEX and emerged as a leading pioneer in the Radix Ecosystem. Vision Ociswap's vision is to empower anyone to easily and securely exchange their digital assets wherever they are, whenever they desire to, and at a minimal cost. Mission Ociswap aspires to become the Radix Ecosystem's flagship DEX by delivering a feature-rich and convenient platform that elevates the trading experience to the next level. The cultivation of a vibrant, enticing and intriguing community around the platform is regarded to be essential. Utility Token OCI-tokens constitute an essential asset on the Ociswap platform and will play a key role in the Ociverse. These tokens embody ownership over the decentralised exchange, which in turn allows holders to actively supervision the project and its direction via governance proposals by voting in the on-chain governance system. The fine details of this governance system will be published in due time. The utility of the OCI-tokens isn't limited to governance, as it will be weaved into the upcoming services and functionality that the Ociswap platform will offer. These unique features and holder-benefits are still under development and will be revealed in the months leading up to the Radix Babylon update. Officiel hjemmeside: https://ociswap.com/ Køb OCI nu!

Ociswap (OCI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ociswap (OCI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 250.43K $ 250.43K $ 250.43K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 45.56M $ 45.56M $ 45.56M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 549.68K $ 549.68K $ 549.68K Alle tiders Høj: $ 0.144726 $ 0.144726 $ 0.144726 Alle tiders Lav: $ 0.00216851 $ 0.00216851 $ 0.00216851 Nuværende pris: $ 0.00549729 $ 0.00549729 $ 0.00549729 Få mere at vide om Ociswap (OCI) pris

Ociswap (OCI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ociswap (OCI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OCI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OCI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OCI's tokenomics, kan du udforske OCI tokens live-pris!

