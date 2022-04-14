Ocelex (OCX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ocelex (OCX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ocelex (OCX) Information Ocelex democratizes sophisticated liquidity strategies, seamlessly connecting everyday traders with expert-level capabilities. The platform features a competitive ecosystem of Automated Liquidity Managers (ALMs) and strategists, all striving to optimize returns, minimize risks like impermanent loss, and boost overall efficiency for every user. Concentrated liquidity positions provided by ALMs are meticulously optimized for maximum fee generation and minimal slippage, facilitating a smooth trading experience. The integration with professional liquidity strategists ensures the effective management of rewards distribution and liquidity, providing active management to enhance fee returns. Officiel hjemmeside: https://www.ocelex.fi/ Køb OCX nu!

Ocelex (OCX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ocelex (OCX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 63.19K $ 63.19K $ 63.19K Samlet udbud $ 203.79M $ 203.79M $ 203.79M Cirkulerende forsyning $ 13.67M $ 13.67M $ 13.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 941.89K $ 941.89K $ 941.89K Alle tiders Høj: $ 0.00766828 $ 0.00766828 $ 0.00766828 Alle tiders Lav: $ 0.00348673 $ 0.00348673 $ 0.00348673 Nuværende pris: $ 0.00462183 $ 0.00462183 $ 0.00462183 Få mere at vide om Ocelex (OCX) pris

Ocelex (OCX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ocelex (OCX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OCX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OCX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OCX's tokenomics, kan du udforske OCX tokens live-pris!

OCX Prisprediktion Vil du vide, hvor OCX måske er på vej hen? Vores OCX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OCX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!