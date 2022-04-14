Observer (OBSR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Observer (OBSR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Observer (OBSR) Information The OBSERVER is an innovative platform where individuals and private firms trade daily weather data. Anyone in the world can trade weather data that is collected by smartphones, mini weather stations, or automobiles, and receive OBSERVER coins as compensation. The quality of the collected data is verified through big data analysis technology, and the details are recorded in the blockchain. This allows the OBSERVER to create high-resolution weather data that has never been available before. Officiel hjemmeside: https://obsr.org/ Køb OBSR nu!

Observer (OBSR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Observer (OBSR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.94M $ 9.94M $ 9.94M Samlet udbud $ 14.00B $ 14.00B $ 14.00B Cirkulerende forsyning $ 6.21B $ 6.21B $ 6.21B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.43M $ 22.43M $ 22.43M Alle tiders Høj: $ 0.06177 $ 0.06177 $ 0.06177 Alle tiders Lav: $ 0.00013416 $ 0.00013416 $ 0.00013416 Nuværende pris: $ 0.00160208 $ 0.00160208 $ 0.00160208 Få mere at vide om Observer (OBSR) pris

Observer (OBSR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Observer (OBSR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OBSR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OBSR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OBSR's tokenomics, kan du udforske OBSR tokens live-pris!

OBSR Prisprediktion Vil du vide, hvor OBSR måske er på vej hen? Vores OBSR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OBSR Tokens prisprediktion nu!

