Obortech (OBOT) Information OBORTECH - Smart Hub is a fully digital ecosystem where all actors in supply chain remotely collaborate in a decentralized blockchain network. OBORTECH (OBOT) token is a main instrument for digital economy of the Smart Hub network. Members of the network can use OBOT token on performing transactions on the platform, escrowing contract bonuses, launching crowdfunding activities to the network community, exchanging services in the Smart Hub Marketplace, voting on governance policies and activities of the network, and getting rewards based on their performance ratings in the network. Officiel hjemmeside: https://www.obortech.io/ Køb OBOT nu!

Obortech (OBOT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Obortech (OBOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Samlet udbud $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Cirkulerende forsyning $ 197.50M $ 197.50M $ 197.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M Alle tiders Høj: $ 0.132549 $ 0.132549 $ 0.132549 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00781656 $ 0.00781656 $ 0.00781656 Få mere at vide om Obortech (OBOT) pris

Obortech (OBOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Obortech (OBOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OBOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OBOT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OBOT's tokenomics, kan du udforske OBOT tokens live-pris!

