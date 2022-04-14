Nsure Network (NSURE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nsure Network (NSURE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd's of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change. Officiel hjemmeside: https://nsure.network/

Nsure Network (NSURE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nsure Network (NSURE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 46.77K $ 46.77K $ 46.77K Samlet udbud $ 67.53M $ 67.53M $ 67.53M Cirkulerende forsyning $ 23.73M $ 23.73M $ 23.73M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 133.11K $ 133.11K $ 133.11K Alle tiders Høj: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00198114 $ 0.00198114 $ 0.00198114 Få mere at vide om Nsure Network (NSURE) pris

Nsure Network (NSURE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nsure Network (NSURE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NSURE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NSURE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NSURE's tokenomics, kan du udforske NSURE tokens live-pris!

