NodelyAI ($NODE) Information NodelyAI is website and Mobile App GPU rental platform that connects GPU and AI resources. We allow users to list GPU nodes on the website, and mobile app for free, people can rent the GPUs and make passive income from rentals, people can also list GPUs and other relation equipment for sale. Somethings very uniqure compared or other related projects. Primary we help power Ai applications with GPU computing power. Officiel hjemmeside: https://www.nodelyai.com/ Hvidbog: https://docs.nodelyai.com/ Køb $NODE nu!

NodelyAI ($NODE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NodelyAI ($NODE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 70.22K Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 747.23M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 93.97K Alle tiders Høj: $ 0.02400867 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

NodelyAI ($NODE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NodelyAI ($NODE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $NODE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $NODE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $NODE's tokenomics, kan du udforske $NODE tokens live-pris!

