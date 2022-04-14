Node Sphere AI (NSAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Node Sphere AI (NSAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Node Sphere AI (NSAI) Information Node Sphere AI is a platform for creating and managing AI agents without code and servers. It provides an interface to configure agents, and set up tasks. AI Agents operate in swarm mode in the cloud infrastructure. Node Sphere AI supports popular chat completion and text to image model providers. Node Sphere AI agents can be automate social media tasks like posting updates, responding to mentions, and engaging with followers. Officiel hjemmeside: https://nodesphereai.com Køb NSAI nu!

Node Sphere AI (NSAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Node Sphere AI (NSAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 277.66K $ 277.66K $ 277.66K Samlet udbud $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Cirkulerende forsyning $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 277.66K $ 277.66K $ 277.66K Alle tiders Høj: $ 0.00362121 $ 0.00362121 $ 0.00362121 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00027769 $ 0.00027769 $ 0.00027769 Få mere at vide om Node Sphere AI (NSAI) pris

Node Sphere AI (NSAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Node Sphere AI (NSAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NSAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NSAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NSAI's tokenomics, kan du udforske NSAI tokens live-pris!

