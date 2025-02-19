NICO (NICO) Tokenomics Få vigtig indsigt i NICO (NICO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NICO (NICO) Information Niconico.ai is an intelligent copilot designed to enhance your experience on the Solana blockchain. By leveraging APIs from DeepSeek, Helius, and Privy, it offers AI-driven assistance for seamless on-chain interactions. Key features include trend analysis, token insights, on-chain execution, price predictions, and comprehensive token analysis. The platform emphasizes simplicity, requiring only an email to get started—no registrations, waitlists, or wallet connections. NICONICO The native token, NICO, facilitates various functionalities within the ecosystem. As of February 19, 2025, NICO is trading at approximately $0.001546, with a 24-hour trading volume of $4.95 million. For more information and updates, visit their official website or follow their Twitter account Officiel hjemmeside: https://niconico.ai Køb NICO nu!

NICO (NICO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NICO (NICO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.37K $ 4.37K $ 4.37K Samlet udbud $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Cirkulerende forsyning $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.37K $ 4.37K $ 4.37K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om NICO (NICO) pris

NICO (NICO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NICO (NICO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NICO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NICO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NICO's tokenomics, kan du udforske NICO tokens live-pris!

NICO Prisprediktion Vil du vide, hvor NICO måske er på vej hen? Vores NICO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NICO Tokens prisprediktion nu!

