neversol (NEVER) Information $NEVER is a groundbreaking project that brings the power of memes to the Solana network, revolutionizing the way we perceive and interact with digital assets. Built on the Solana blockchain, $NEVER leverages the speed and scalability of Solana to create a vibrant and dynamic meme economy. Key Features: Meme NFTs on Solana: $NEVER introduces a unique collection of meme-inspired non-fungible tokens (NFTs) on the Solana blockchain. These NFTs capture the essence of internet culture and enable users to own, trade, and showcase their favorite memes in a decentralized and secure environment. Community-driven Governance: $NEVER is more than just a collection of memes; it's a community-driven project where users actively participate in governance decisions. Holders of $NEVER tokens have the power to propose and vote on changes to the platform, ensuring a democratic and inclusive ecosystem. Liquidity Pools and Staking: Users can engage with $NEVER through liquidity pools and staking mechanisms. By providing liquidity to meme pairs or staking $NEVER tokens, users can earn rewards, fostering a dynamic and participatory community. Meme Farming: $NEVER introduces the concept of "meme farming," allowing users to cultivate and grow their meme collections over time. The more active and engaged a user is within the $NEVER ecosystem, the greater their potential for cultivating rare and valuable meme NFTs. Cross-Platform Compatibility: $NEVER is designed to be accessible across various platforms, making it easy for users to interact with the meme economy seamlessly. Whether through web platforms, mobile apps, or browser extensions, $NEVER ensures a user-friendly experience for all. Dynamic Marketplace: The $NEVER marketplace serves as a hub for meme enthusiasts, providing a space for buying, selling, and trading meme NFTs. The marketplace is driven by the community, with decentralized features that empower users to set their own terms for transactions. Officiel hjemmeside: https://neversol.xyz/ Hvidbog: https://neversol.xyz/ Køb NEVER nu!

neversol (NEVER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for neversol (NEVER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 162.39K $ 162.39K $ 162.39K Samlet udbud $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B Cirkulerende forsyning $ 79.38B $ 79.38B $ 79.38B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 204.55K $ 204.55K $ 204.55K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om neversol (NEVER) pris

neversol (NEVER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for neversol (NEVER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NEVER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NEVER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NEVER's tokenomics, kan du udforske NEVER tokens live-pris!

