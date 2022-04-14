NerveNetwork (NVT) Tokenomics Få vigtig indsigt i NerveNetwork (NVT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NerveNetwork (NVT) Information Nerve is a decentralized digital asset service network based on the NULS micro-services framework, which uses the NULS ChainBox to develop a blockchain cross-chain interaction protocol. The aim is to break the isolated blockchain value and establish a cross-chain asset exchange network to provide all the necessary underlying support for the Defi application ecosystem. Let every digital asset holder experiences a truly secure, free and transparent Defi application service. Officiel hjemmeside: https://nerve.network/ Køb NVT nu!

NerveNetwork (NVT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NerveNetwork (NVT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 660.78K $ 660.78K $ 660.78K Samlet udbud $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Cirkulerende forsyning $ 421.28M $ 421.28M $ 421.28M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.29M $ 3.29M $ 3.29M Alle tiders Høj: $ 0.365258 $ 0.365258 $ 0.365258 Alle tiders Lav: $ 0.00145535 $ 0.00145535 $ 0.00145535 Nuværende pris: $ 0.00156853 $ 0.00156853 $ 0.00156853 Få mere at vide om NerveNetwork (NVT) pris

NerveNetwork (NVT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NerveNetwork (NVT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NVT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NVT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NVT's tokenomics, kan du udforske NVT tokens live-pris!

