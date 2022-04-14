Nectar (NECT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nectar (NECT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nectar (NECT) Information Nectar (NECT) is an over-collateralised, Berachain native stablecoin issued through the Beraborrow protocol. At any time NECT can be redeemed against the underlying collateral at face value. To borrow, you must open a Den and deposit an approved Berachain asset as collateral. Beraborrow is a leading Berachain native CDP protocol. Unlike traditional CDP platforms, the Beraborrow protocol is powered by Proof-of-Liquidty (PoL), aligning incentives with borrowers and the Berachain ecosystem. Officiel hjemmeside: https://beraborrow.com/ Hvidbog: https://beraborrow.gitbook.io/docs

Nectar (NECT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nectar (NECT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.71M $ 4.71M $ 4.71M Samlet udbud $ 4.72M $ 4.72M $ 4.72M Cirkulerende forsyning $ 4.72M $ 4.72M $ 4.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.71M $ 4.71M $ 4.71M Alle tiders Høj: $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 Alle tiders Lav: $ 0.938008 $ 0.938008 $ 0.938008 Nuværende pris: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0

Nectar (NECT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nectar (NECT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NECT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NECT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

NECT Prisprediktion Vil du vide, hvor NECT måske er på vej hen? Vores NECT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

