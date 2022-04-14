Nash (NEX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nash (NEX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nash (NEX) Information Nash is the easiest place to grow your wealth. Manage your money alongside crypto services that feel just like the digital banking platforms you know. The NEX token entitles holders to a 10% revenue share of Nash's core services: DeFi earnings management fees; fiat gateway fees; and DEX trading fees. It also boosts functionality within the Nash platform, offering earnings APY boosts to liquidity providers, fee reductions, increased crypto cashback with the Nash debit card, and access to a variety of special promotions. NEX is also important for the Nash referral program. You can earn up to 1% APY on your friends' DeFi earnings balances. The more NEX tokens you hold, the longer you can qualify for these benefits, with 10,000 tokens securing them for life. Officiel hjemmeside: https://nash.io/en/ Køb NEX nu!

Nash (NEX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nash (NEX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.78M $ 6.78M $ 6.78M Samlet udbud $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Cirkulerende forsyning $ 43.60M $ 43.60M $ 43.60M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.78M $ 7.78M $ 7.78M Alle tiders Høj: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Alle tiders Lav: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Nuværende pris: $ 0.155594 $ 0.155594 $ 0.155594 Få mere at vide om Nash (NEX) pris

Nash (NEX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nash (NEX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NEX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NEX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NEX's tokenomics, kan du udforske NEX tokens live-pris!

