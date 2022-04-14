NANI (⌘) Tokenomics Få vigtig indsigt i NANI (⌘), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NANI (⌘) Information NANI provides smart contract wallets and open models to simplify and automate your crypto. You can text transactions, get updated onchain analysis, as well as create your own strategies to deploy entirely via chat. NANI also provides open source APIs and paymaster services to help abstract gas and sponsorship from contract interactions. NANI OS combines all these components into user-friendly dapps. Officiel hjemmeside: https://nani.ooo/ Hvidbog: https://nani.ooo/whitepaper Køb ⌘ nu!

NANI (⌘) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NANI (⌘), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.77M Samlet udbud $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 666.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.15M Alle tiders Høj: $ 0.103505 Alle tiders Lav: $ 0.00105545 Nuværende pris: $ 0.00415378 Få mere at vide om NANI (⌘) pris

NANI (⌘) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NANI (⌘) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ⌘ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ⌘ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ⌘'s tokenomics, kan du udforske ⌘ tokens live-pris!

⌘ Prisprediktion Vil du vide, hvor ⌘ måske er på vej hen? Vores ⌘ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ⌘ Tokens prisprediktion nu!

