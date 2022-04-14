MUT (MUT) Tokenomics Få vigtig indsigt i MUT (MUT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MUT (MUT) Information The MUT Token is a revolutionary initiative that aims to promote mutual aid within a growing and supportive community. Developed on the robust Polygon network, the MUT Token offers exclusive benefits to its holders, as well as contributing directly to strengthening the community. To be a pillar of support and growth for communities, using blockchain technology to offer opportunities for mutual aid and exclusive benefits. Officiel hjemmeside: https://muttoken.com/ Køb MUT nu!

MUT (MUT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MUT (MUT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.57K $ 4.57K $ 4.57K Samlet udbud $ 963.68M $ 963.68M $ 963.68M Cirkulerende forsyning $ 963.68M $ 963.68M $ 963.68M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.57K $ 4.57K $ 4.57K Alle tiders Høj: $ 0.089324 $ 0.089324 $ 0.089324 Alle tiders Lav: $ 0.0000029 $ 0.0000029 $ 0.0000029 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om MUT (MUT) pris

MUT (MUT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MUT (MUT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MUT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MUT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MUT's tokenomics, kan du udforske MUT tokens live-pris!

