MUNCAT (MUNCAT) Tokenomics

MUNCAT (MUNCAT) Information $MuNCAT i am stuck on the moon mun cat--A cat that’s stuck on the moon and is trying to get out. The $MuNCAT a community token on the Solana blockchain where good vibes reign supreme. $MuNCAT is your passport to a vibing community. Join us in embracing the chill side of life, one vibe at a time! Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Officiel hjemmeside: https://www.muncat.io/ Køb MUNCAT nu!

MUNCAT (MUNCAT) Tokenomics og prisanalyse
Markedsværdi: $ 21.75K
Samlet udbud $ 1.00B
Cirkulerende forsyning $ 1.00B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.75K
Alle tiders Høj: $ 0.04048895
Alle tiders Lav: $ 0
Nuværende pris: $ 0

MUNCAT (MUNCAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MUNCAT (MUNCAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MUNCAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MUNCAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MUNCAT's tokenomics, kan du udforske MUNCAT tokens live-pris!

MUNCAT Prisprediktion Vil du vide, hvor MUNCAT måske er på vej hen? Vores MUNCAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MUNCAT Tokens prisprediktion nu!

