Mugi (MUGI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mugi (MUGI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mugi (MUGI) Information Mugi is Doge's real life cat brother Originally adopted in 2019, "Chibi Brown Tabby" now known as Mugi (むぎ in japanese). He found out that cats and dogs can play together so well. Cats are fun when there are three of them. Mugi-chan is currenly being loved in his new, kind home. He's not lonely anymore The name was taken from the official Doge owner's blog (Kabosu) https://kabochan.blog.jp/archives/38695042.html Officiel hjemmeside: https://mugicat.xyz/ Køb MUGI nu!

Mugi (MUGI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mugi (MUGI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 65.55K $ 65.55K $ 65.55K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 65.55K $ 65.55K $ 65.55K Alle tiders Høj: $ 0.00238673 $ 0.00238673 $ 0.00238673 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Mugi (MUGI) pris

Mugi (MUGI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mugi (MUGI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MUGI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MUGI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MUGI's tokenomics, kan du udforske MUGI tokens live-pris!

MUGI Prisprediktion Vil du vide, hvor MUGI måske er på vej hen? Vores MUGI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MUGI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!