mStable USD (MUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i mStable USD (MUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

mStable USD (MUSD) Information mUSD is a meta-stablecoin with a native yield Officiel hjemmeside: http://mstable.org Køb MUSD nu!

mStable USD (MUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for mStable USD (MUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M Samlet udbud $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M Cirkulerende forsyning $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M Alle tiders Høj: $ 2.71 $ 2.71 $ 2.71 Alle tiders Lav: $ 0.472562 $ 0.472562 $ 0.472562 Nuværende pris: $ 0.999791 $ 0.999791 $ 0.999791 Få mere at vide om mStable USD (MUSD) pris

mStable USD (MUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for mStable USD (MUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MUSD's tokenomics, kan du udforske MUSD tokens live-pris!

MUSD Prisprediktion Vil du vide, hvor MUSD måske er på vej hen? Vores MUSD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MUSD Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!