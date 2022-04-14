Move Dollar (MOD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Move Dollar (MOD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Move Dollar (MOD) Information MOD is Thala's native stablecoin. Move Dollar, or MOD, is an Aptos-native stablecoin used to transact, facilitate, and interact with various other DeFi protocols in the ecosystem, while acting as a store of value, a medium of exchange, and a unit of account. MOD is an over-collateralized, yield-bearing stablecoin backed by a basket of on-chain assets. Its diverse collateral base of liquid staked derivatives, liquidity pool tokens, deposit receipt tokens, and RWAs ensures its decentralized, censorship-resistant nature without compromising capital efficiency. Officiel hjemmeside: https://www.thala.fi/ Køb MOD nu!

Move Dollar (MOD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Move Dollar (MOD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 704.11K $ 704.11K $ 704.11K Samlet udbud $ 705.64K $ 705.64K $ 705.64K Cirkulerende forsyning $ 705.64K $ 705.64K $ 705.64K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 704.11K $ 704.11K $ 704.11K Alle tiders Høj: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Alle tiders Lav: $ 0.837272 $ 0.837272 $ 0.837272 Nuværende pris: $ 0.997594 $ 0.997594 $ 0.997594 Få mere at vide om Move Dollar (MOD) pris

Move Dollar (MOD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Move Dollar (MOD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOD's tokenomics, kan du udforske MOD tokens live-pris!

MOD Prisprediktion Vil du vide, hvor MOD måske er på vej hen? Vores MOD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MOD Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!