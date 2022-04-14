Morti (MORTI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Morti (MORTI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Morti (MORTI) Information What Is Morti? Morti is a community-focused meme token with a narrative designed to symbolize the end of bear markets and the resurgence of bullish sentiment within the cryptocurrency industry. The project, with its mascot "Morti the Bear Killer," What Is the Purpose of Morti? The project’s primary goals include: Community Building: Morti focuses on cultivating a vibrant and engaged community of believers who share the vision of market resurgence and the return of positive trends.

Narrative-Driven Growth: Through its compelling story and character, Morti encourages active community participation, promoting the creation of memes, content, and discussions that support the project’s growth. Its a meme token with no advertised utility Officiel hjemmeside: https://morti.lol/ Køb MORTI nu!

Morti (MORTI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Morti (MORTI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.75K $ 16.75K $ 16.75K Samlet udbud $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Cirkulerende forsyning $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.75K $ 16.75K $ 16.75K Alle tiders Høj: $ 0.01800347 $ 0.01800347 $ 0.01800347 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Morti (MORTI) pris

Morti (MORTI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Morti (MORTI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MORTI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MORTI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MORTI's tokenomics, kan du udforske MORTI tokens live-pris!

