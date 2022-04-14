Moonbag (BAG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Moonbag (BAG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Moonbag (BAG) Information MoonBag is a community-driven meme token launched on Solana to represent the shared dream of escaping the 9-to-5 grind and retiring early through crypto. It captures the degen spirit of holding that one moonbag that changes your life. With no utility, no roadmap, and no presale, MoonBag embraces pure meme culture and community hype. It launched via Pump.fun and is now actively tradable on Jupiter, allowing anyone to join the movement toward financial freedom through humor, memes, and collective belief. Officiel hjemmeside: https://www.moon-bags.com/

Moonbag (BAG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Moonbag (BAG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 868.03K Samlet udbud $ 999.95M Cirkulerende forsyning $ 999.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 868.03K Alle tiders Høj: $ 0.00631833 Alle tiders Lav: $ 0.00076835 Nuværende pris: $ 0.00086431

Moonbag (BAG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Moonbag (BAG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BAG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BAG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BAG's tokenomics, kan du udforske BAG tokens live-pris!

