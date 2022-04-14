Mona Arcane (MONA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mona Arcane (MONA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mona Arcane (MONA) Information The stars have guided you to my sanctuary. What mysteries shall we unravel together? Officiel hjemmeside: https://pump.fun/coin/MoNAoCoXKLb38Y2VpbukGacdNYhvRTyVn92DvRApXep Køb MONA nu!

Mona Arcane (MONA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mona Arcane (MONA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 98.81K $ 98.81K $ 98.81K Samlet udbud $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Cirkulerende forsyning $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 98.81K $ 98.81K $ 98.81K Alle tiders Høj: $ 0.0148579 $ 0.0148579 $ 0.0148579 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Mona Arcane (MONA) pris

Mona Arcane (MONA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mona Arcane (MONA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MONA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MONA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MONA's tokenomics, kan du udforske MONA tokens live-pris!

MONA Prisprediktion Vil du vide, hvor MONA måske er på vej hen? Vores MONA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MONA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!