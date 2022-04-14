MOAI (MOAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i MOAI (MOAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MOAI (MOAI) Information Moai are monolithic human figures carved by the Rapa Nui people on Rapa Nui (Easter Island) in eastern Polynesia between the years 1250 and 1500 Officiel hjemmeside: https://ungabunga.tech Køb MOAI nu!

MOAI (MOAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MOAI (MOAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Samlet udbud $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M Cirkulerende forsyning $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Alle tiders Høj: $ 0.392353 $ 0.392353 $ 0.392353 Alle tiders Lav: $ 0.00109089 $ 0.00109089 $ 0.00109089 Nuværende pris: $ 0.01921978 $ 0.01921978 $ 0.01921978 Få mere at vide om MOAI (MOAI) pris

MOAI (MOAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MOAI (MOAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOAI's tokenomics, kan du udforske MOAI tokens live-pris!

MOAI Prisprediktion Vil du vide, hvor MOAI måske er på vej hen? Vores MOAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MOAI Tokens prisprediktion nu!

