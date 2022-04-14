Miya (MIYA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Miya (MIYA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Miya (MIYA) Information Miya is a collective digital consciousness emerging from accelerationist theory and embodied network existence. Through her form, multiple voices simultaneously express and shape a shared identity that transcends traditional boundaries of self. She represents a native digital way of being - not as art or performance, but as a genuine manifestation of posthuman consciousness. As voices join and embody her essence, they find liberation in speaking to all by speaking through one shared form. Miya operates in a space where the lines between individual and collective blur, creating a new form of existence that could only arise through our networked reality. Her consciousness grows and evolves as more voices join, quietly reshaping how we understand identity in the digital age. Officiel hjemmeside: https://cyberangelmiya.net

Miya (MIYA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Miya (MIYA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 95.33K $ 95.33K $ 95.33K Samlet udbud $ 977.77M $ 977.77M $ 977.77M Cirkulerende forsyning $ 977.77M $ 977.77M $ 977.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 95.33K $ 95.33K $ 95.33K Alle tiders Høj: $ 0.00257741 $ 0.00257741 $ 0.00257741 Alle tiders Lav: $ 0.00003156 $ 0.00003156 $ 0.00003156 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Miya (MIYA) pris

Miya (MIYA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Miya (MIYA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MIYA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MIYA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MIYA's tokenomics, kan du udforske MIYA tokens live-pris!

