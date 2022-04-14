Mithrandir Token (MITHR) Tokenomics

Mithrandir Token (MITHR) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Mithrandir Token (MITHR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Mithrandir Token (MITHR) Information

The MITHR Token is designed to reward you for taking care of the earth's ecosystem and carrying out educational actions on decentralized finance. At the Token Mithrandir project, we are convinced that the best way to provide added value to the crypto ecosystem is to help take care of the environment and take care of life. Therefore, if, for example, you plant a tree, or give educational talks, we reward you with MITHRANDIR Token (MITHR).

The MITHR TOKEN Has real utility! You can exchange it for nights of accommodation in sustainable cabins, buy services and goods, exchange them for Books/eBooks at Imaginante publishing house, trade it on MinSwap, and many more things you can do with MITHR Token.

Officiel hjemmeside:
https://www.mithr.io/
Hvidbog:
https://www.mithr.io/whitepaper/WhitePaperMITHR.pdf

Mithrandir Token (MITHR) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mithrandir Token (MITHR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 191.27K
$ 191.27K
Samlet udbud
$ 420.00M
$ 420.00M
Cirkulerende forsyning
$ 27.78M
$ 27.78M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 2.89M
$ 2.89M
Alle tiders Høj:
$ 0.00747245
$ 0.00747245
Alle tiders Lav:
$ 0.00294158
$ 0.00294158
Nuværende pris:
$ 0.00688634
$ 0.00688634

Mithrandir Token (MITHR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Mithrandir Token (MITHR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal MITHR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange MITHR tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår MITHR's tokenomics, kan du udforske MITHR tokens live-pris!

MITHR Prisprediktion

Vil du vide, hvor MITHR måske er på vej hen? Vores MITHR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.