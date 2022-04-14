Mint Token (MT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mint Token (MT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mint Token (MT) Information Officiel hjemmeside: https://mint.club/ Køb MT nu!

Mint Token (MT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mint Token (MT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M Samlet udbud $ 666.73M $ 666.73M $ 666.73M Cirkulerende forsyning $ 401.93M $ 401.93M $ 401.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.61M $ 5.61M $ 5.61M Alle tiders Høj: $ 0.00874855 $ 0.00874855 $ 0.00874855 Alle tiders Lav: $ 0.0047652 $ 0.0047652 $ 0.0047652 Nuværende pris: $ 0.0084058 $ 0.0084058 $ 0.0084058 Få mere at vide om Mint Token (MT) pris

Mint Token (MT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mint Token (MT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MT's tokenomics, kan du udforske MT tokens live-pris!

MT Prisprediktion Vil du vide, hvor MT måske er på vej hen? Vores MT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!