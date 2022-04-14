MindAI (MDAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i MindAI (MDAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MindAI (MDAI) Information Dive into the MindAI era, a groundbreaking platform that redefines the matter of AI. MindAI isn't just another AI interface, it's an intelligent, interactive ecosystem directly available via Telegram. 70+ personalized AI interactions. ChatGPT 3.5, 4, 4 Turbo. 100% Revenue Share. Reach up to 200% Staking APY. The aim is to create a product that stands apart by providing personalized, AI-driven insights and learning experiences. Whether it's navigating the complexities of the cryptocurrency market or exploring new areas like music and art, MindAI is designed to be your companion in learning and growth. Officiel hjemmeside: https://mindaiproject.com Hvidbog: https://docs.mindaiproject.com Køb MDAI nu!

MindAI (MDAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MindAI (MDAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.33M $ 3.33M $ 3.33M Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 922.48K $ 922.48K $ 922.48K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M Alle tiders Høj: $ 32.06 $ 32.06 $ 32.06 Alle tiders Lav: $ 1.065 $ 1.065 $ 1.065 Nuværende pris: $ 3.61 $ 3.61 $ 3.61 Få mere at vide om MindAI (MDAI) pris

MindAI (MDAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MindAI (MDAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MDAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MDAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MDAI's tokenomics, kan du udforske MDAI tokens live-pris!

MDAI Prisprediktion Vil du vide, hvor MDAI måske er på vej hen? Vores MDAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MDAI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!