MIMANY (MIMANY) Tokenomics Få vigtig indsigt i MIMANY (MIMANY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MIMANY (MIMANY) Information mimany Officiel hjemmeside: https://mimany.me/ Køb MIMANY nu!

MIMANY (MIMANY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MIMANY (MIMANY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 225.38K Samlet udbud $ 969.63M Cirkulerende forsyning $ 969.63M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 225.38K Alle tiders Høj: $ 0.04326742 Alle tiders Lav: $ 0.00015338 Nuværende pris: $ 0.00023243 Få mere at vide om MIMANY (MIMANY) pris

MIMANY (MIMANY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MIMANY (MIMANY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MIMANY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MIMANY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MIMANY's tokenomics, kan du udforske MIMANY tokens live-pris!

MIMANY Prisprediktion Vil du vide, hvor MIMANY måske er på vej hen? Vores MIMANY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MIMANY Tokens prisprediktion nu!

