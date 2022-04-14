Micro3 (MIRO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Micro3 (MIRO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Micro3 (MIRO) Information Micro3 is a De-SocialFi infrastructure that transforms Web3 user engagement through gamified social quests, on-chain identity (via soulbound credentials), and decentralized content interaction. It solves onboarding, engagement, and fragmentation issues in Web3 by offering personalized social graphs, cross-chain NFT tools, and immersive storytelling. Micro3 enables both users and projects to grow communities, verify behavior, and build reputations transparently on-chain Officiel hjemmeside: https://micro3.io/

Micro3 (MIRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Micro3 (MIRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 640.52K Samlet udbud $ 300.00M Cirkulerende forsyning $ 30.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.34M Alle tiders Høj: $ 0.02925122 Alle tiders Lav: $ 0.01848034 Nuværende pris: $ 0.02113891

Micro3 (MIRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Micro3 (MIRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MIRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MIRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

MIRO Prisprediktion Vil du vide, hvor MIRO måske er på vej hen? Vores MIRO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

