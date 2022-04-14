Metadrip (DRIP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Metadrip (DRIP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Metadrip (DRIP) Information Metadrip is redefining decentralized finance on Solana by combining cutting-edge blockchain technology with advanced AI automation, creating a seamless and intelligent ecosystem. Users can buy, swap, and trade tokens with ease while benefiting from AI-powered insights. The platform also enables staking, allowing users to earn rewards, and provides a token launch feature for new projects. Additionally, $DRIP holders will actively participate in governance through a DAO, influencing the development and future direction of Metadrip. This all-in-one ecosystem is designed to simplify DeFi interactions, enhance automation, and empower users with greater control over their assets and decision-making. Officiel hjemmeside: https://www.metadrip.ai Hvidbog: https://www.metadrip.ai/docs

Metadrip (DRIP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Metadrip (DRIP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 61.53K Samlet udbud $ 999.91M Cirkulerende forsyning $ 999.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 61.53K Alle tiders Høj: $ 0.00627695 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Metadrip (DRIP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Metadrip (DRIP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DRIP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DRIP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DRIP's tokenomics, kan du udforske DRIP tokens live-pris!

DRIP Prisprediktion Vil du vide, hvor DRIP måske er på vej hen? Vores DRIP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

