Meta USD (MUSD) Information METASTABLE is a decentralized vault system deployed on the Sui network. The protocol enables users to deposit supported assets—bridged or native—and mint a stablecoin, mUSD, which is pegged to the US dollar. Users can utilize mUSD in AMMs, lending platforms, and other protocols while earning mPOINTS that may translate into future token rewards distributed via airdrops. Vaults also support lending out deposited assets for increased yield and capital efficiency. Unlike a strict 1:1 minting model, METASTABLE relies on oracle-based exchange rates (e.g., Pyth price feeds) to determine the exchange rate between deposited assets and mUSD. With oracle feeds in place, the protocol can adapt to different price sources and handle a wide array of assets seamlessly. Using asset's exact on-chain exchange rate enables slippageless trades between assets supported by the vault, as opposed to slippage-prone, AMM counterparts. Although METASTABLE currently focuses on USD-pegged stablecoins, its architecture has been designed modularly to allow extending the protocol with new meta coins. One could imagine a future where METASTABLE supports the creation of other meta coins, such as mBTC or mETH. Officiel hjemmeside: https://mstable.io/ Hvidbog: https://docs.mstable.io/ Køb MUSD nu!

Meta USD (MUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Meta USD (MUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Samlet udbud $ 4.40M $ 4.40M $ 4.40M Cirkulerende forsyning $ 4.40M $ 4.40M $ 4.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Alle tiders Høj: $ 1.086 $ 1.086 $ 1.086 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.996189 $ 0.996189 $ 0.996189 Få mere at vide om Meta USD (MUSD) pris

Meta USD (MUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Meta USD (MUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MUSD's tokenomics, kan du udforske MUSD tokens live-pris!

MUSD Prisprediktion Vil du vide, hvor MUSD måske er på vej hen? Vores MUSD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MUSD Tokens prisprediktion nu!

