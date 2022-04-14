MEN (MEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i MEN (MEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MEN (MEN) Information MEN VIBES Dive Into The Epic Energy Of MEN Coin! Want to be a hero and save Degen life? In the world of MEN Coin, every handshake is a mini epic event! Feel the true "men vibes" and enjoy the incredible handshakes. Earn: $MEN token Earn rewards and see your $MEN Coin value increase. Play: Game Dive into Handshake, a strategic battle game with exciting rewards. Enjoy: Parties (offline+online) Experience the fun and excitement of our vibrant $MEN Coin events, filled with unforgettable moments. Get: Prizes & Bonuses Discover thrilling giveaways with incredible prizes and exclusive bonuses! Officiel hjemmeside: https://men.wtf Køb MEN nu!

MEN (MEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MEN (MEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.11K $ 9.11K $ 9.11K Samlet udbud $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Cirkulerende forsyning $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.11K $ 9.11K $ 9.11K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om MEN (MEN) pris

MEN (MEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MEN (MEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MEN's tokenomics, kan du udforske MEN tokens live-pris!

MEN Prisprediktion Vil du vide, hvor MEN måske er på vej hen? Vores MEN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MEN Tokens prisprediktion nu!

