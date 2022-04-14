MContent (MCONTENT) Tokenomics Få vigtig indsigt i MContent (MCONTENT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MContent (MCONTENT) Information MContent is introducing the world’s first digital content market place that aims to build a collaborative content ecosystem with the core purpose of seed funding, incubating and curating film makers and content producers around the World. This platform will create direct financing and investments for deserving content creators, film professionals and media artists who have the talent but not the resources giving them access to global investors as well as a global audience. Officiel hjemmeside: https://www.mcontent.net/ Køb MCONTENT nu!

MContent (MCONTENT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MContent (MCONTENT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.41M $ 2.41M $ 2.41M Samlet udbud $ 6,023.51T $ 6,023.51T $ 6,023.51T Cirkulerende forsyning $ 3,683.22T $ 3,683.22T $ 3,683.22T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.93M $ 3.93M $ 3.93M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om MContent (MCONTENT) pris

MContent (MCONTENT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MContent (MCONTENT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MCONTENT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MCONTENT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MCONTENT's tokenomics, kan du udforske MCONTENT tokens live-pris!

MCONTENT Prisprediktion Vil du vide, hvor MCONTENT måske er på vej hen? Vores MCONTENT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

