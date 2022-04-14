Maya (MAYA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Maya (MAYA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Maya (MAYA) Information Maya brings holiday cheer to all, looking adorable in her Santa hat. Maya brings holiday cheer to all, looking absolutely adorable in her festive Santa hat. Her cheerful spirit lights up every room, spreading warmth and joy to everyone she meets. With a big smile on her face and twinkling eyes, she’s the perfect embodiment of the holiday season. Her joy is contagious, reminding us all of the magic and happiness this time of year brings. Officiel hjemmeside: https://mayasol.xyz/ Køb MAYA nu!

Maya (MAYA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Maya (MAYA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 43.58K $ 43.58K $ 43.58K Samlet udbud $ 998.04M $ 998.04M $ 998.04M Cirkulerende forsyning $ 998.04M $ 998.04M $ 998.04M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 43.58K $ 43.58K $ 43.58K Alle tiders Høj: $ 0.03580402 $ 0.03580402 $ 0.03580402 Alle tiders Lav: $ 0.00002258 $ 0.00002258 $ 0.00002258 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Maya (MAYA) pris

Maya (MAYA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Maya (MAYA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAYA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAYA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAYA's tokenomics, kan du udforske MAYA tokens live-pris!

