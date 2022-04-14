Maya Protocol (CACAO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Maya Protocol (CACAO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Maya Protocol (CACAO) Information Maya Protocol is a Cosmos SDK-based decentralized liquidity protocol that enables native swaps across blockchains in a non-custodial manner. It is a friendly fork of THORChain that maintains backward compatibility and complements it with new unique features, and innovation, such as Liquidity Nodes. Like THORChain, Maya does not peg or wrap assets, and does not use bridges. It allows users to swap real native assets, fully permissionless, no KYC, and self-custody, minimizing exposure to centralized and counterparty risks. Officiel hjemmeside: https://www.mayaprotocol.com/ Hvidbog: https://docs.mayaprotocol.com/ Køb CACAO nu!

Maya Protocol (CACAO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Maya Protocol (CACAO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.28M $ 19.28M $ 19.28M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.28M $ 19.28M $ 19.28M Alle tiders Høj: $ 1.43 $ 1.43 $ 1.43 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.192771 $ 0.192771 $ 0.192771 Få mere at vide om Maya Protocol (CACAO) pris

Maya Protocol (CACAO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Maya Protocol (CACAO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CACAO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CACAO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CACAO's tokenomics, kan du udforske CACAO tokens live-pris!

CACAO Prisprediktion Vil du vide, hvor CACAO måske er på vej hen? Vores CACAO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CACAO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!