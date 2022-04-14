Maxx (MAXX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Maxx (MAXX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Maxx (MAXX) Information The artfolio moment is showing the power of harnessing memecoins as vehicles for artists. In this spirit, the Maxx team decided to launch one - MAXX. He's big. He likes art. Maxx is the curator of the artfolio movement in memecoins, purpose made to bring joy and create value for the artistic community on Solana and beyond. Through MAXX, the team will explore, experiment with, and create unique experiences to empower artists and their communities to connect, expand, and have fun again with art. Think bigger. Officiel hjemmeside: https://www.maxxcoin.art/ Køb MAXX nu!

Maxx (MAXX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Maxx (MAXX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.47K Samlet udbud $ 998.54M Cirkulerende forsyning $ 998.54M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.47K Alle tiders Høj: $ 0.00395378 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Maxx (MAXX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Maxx (MAXX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAXX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAXX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAXX's tokenomics, kan du udforske MAXX tokens live-pris!

