MatrixETF (MDF) Tokenomics

MatrixETF (MDF) Information MatrixETF is the next generation of decentralized ETF platform to run the cross chain，which goal is to establish a decentralized, automated, personalized and diversified portfolio for users, as well as help users easily enjoy long-term, stable and efficient financial services. Officiel hjemmeside: https://www.matrixetf.finance/ Køb MDF nu!

MatrixETF (MDF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MatrixETF (MDF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.88K $ 16.88K $ 16.88K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 41.60M $ 41.60M $ 41.60M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 405.65K $ 405.65K $ 405.65K Alle tiders Høj: $ 0.151882 $ 0.151882 $ 0.151882 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00040565 $ 0.00040565 $ 0.00040565 Få mere at vide om MatrixETF (MDF) pris

MatrixETF (MDF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MatrixETF (MDF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MDF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MDF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MDF's tokenomics, kan du udforske MDF tokens live-pris!

MDF Prisprediktion Vil du vide, hvor MDF måske er på vej hen? Vores MDF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

